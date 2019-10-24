У столиці реконструюють стадіон “Старт”

Рішення Київради щодо виділення земельної ділянки, на якій розташований стадіон «Старт», у постійне користування КП «Спортивний комплекс «Старт» дозволить місту розпочати реконструкцію об’єкту.

Повідомляє Офіційний портал Києва.

«Кілька років тому, коли прем’єром був нині втікач Азаров, стадіон «Старт» хотіли знищити. Там збиралися побудувати багатоповерхівки. Ми тоді спортивну споруду відстояли. Добилися, аби її передали в державну власність, щоб згодом Київ отримав стадіон на баланс міста і зміг його відремонтувати. І рішення, яке ухвалила сьогодні Київрада, відкриває нам можливість нарешті розпочати велику реконструкцію і відновити легендарний стадіон», – заявив Кличко в ефірі телеканалу Newsone.

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За словами мера, стадіон «Старт» реконструюють з урахуванням усіх сучасних вимог.