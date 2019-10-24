Поліція Київщини оголосила підозру викрадачці малюка

Поліція Київщини оголосила підозру викрадачці малюка

Укрінформ
Поліцейські Київщини оголосили про підозру викрадачці малюка. 25 жовтня Ірпінський суд обиратиме їй запобіжний захід.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Київської області.

"Працівники Ірпінського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 26-річній жінці у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України".

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

25 жовтня, у приміщені Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування, додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня, у смт Коцюбинське на Київщині невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення. Поліції вдалося оперативно вийти на слід викрадачки та затримати її.

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Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко повідомив, що викрадачка була в АТО, де отримала контузію. Власних дітей вона не може мати через невдале переривання вагітності.

Мати викраденого хлопчика заявила, що викрадачка втерлася в довіру та вмовила залишити з нею дитину у візочку, поки сама мати мала сходити на пошту.

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