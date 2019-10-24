Поліція Київщини оголосила підозру викрадачці малюка

Поліцейські Київщини оголосили про підозру викрадачці малюка. 25 жовтня Ірпінський суд обиратиме їй запобіжний захід.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Київської області.

"Працівники Ірпінського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 26-річній жінці у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України".

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

25 жовтня, у приміщені Ірпінського суду буде обиратися міра запобіжного заходу зловмисниці на час проведення досудового розслідування, додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня, у смт Коцюбинське на Київщині невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення. Поліції вдалося оперативно вийти на слід викрадачки та затримати її.

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Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко повідомив, що викрадачка була в АТО, де отримала контузію. Власних дітей вона не може мати через невдале переривання вагітності.

Мати викраденого хлопчика заявила, що викрадачка втерлася в довіру та вмовила залишити з нею дитину у візочку, поки сама мати мала сходити на пошту.