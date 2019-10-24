Київрада погодила придбання трамваїв та вагонів метро на €120 мільйонів

Київська міська рада затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Київради 24 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, відповідно до рішення Київради, планується придбати для Київського метрополітену 50 нових вагонів метро на загальну суму до 50 мільйонів євро, а також 40 трамвайних вагонів для "Київпастрансу" на суму 70 млн євро.

Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену та "Київпастрансу", у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.