У Києві посилили моніторинг повітря

З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів метеоспостережень переведено на посилений режим роботи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ДСНС Микола Чечоткін.

На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

"З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи. Станом на 24 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано", - повідомив він.

Чечоткін зауважив, що незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.

Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

За прогнозами Українського Гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня на території України очікується покращення синоптичної ситуації.