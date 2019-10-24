Київрада поповнилася чотирма новими депутатами

У Київській міській раді розпочали роботу четверо нових депутатів замість тих, які перемогли на парламентських виборах і потрапили до Верховної Ради України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, із депутатської групи “Київська команда” пішли депутати Андрій Осадчук та Олег Макаров, які пройшли до Верховної Ради від партії “Голос”. Їхні місці зайняли Надія Пестерєва і Віктор Яцик.

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У фракції “Солідарність” депутатом Київради став син співачки і ексміністра культури Оксани Білозір - Андрій Білозір. Він приступив до роботи замість Наталії Приходько, яка пройшла до парламенту від “Опозиційної платформи - За життя”.

Депутата від фракції “Єдність” Ігоря Кісільова, який обраний народним депутатом від “Опозиційної платформи - За життя”, замінив колишній голова Голосіївської РДА Юрій Курінний.

Як повідомлялося, у четвер, 24 жовтня, Київрада зібралася на своє засідання вперше за майже пів року. Столичні депутати планують ухвалити бюджет Києва на 2020 рік.