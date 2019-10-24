У МВС показали відео вибуху на Пушкінській

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко оприлюднив відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент вибуху гранати, що стався в центрі столиці 22 жовтня.

Відповідне відео Шевченко виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Цей блискавичний спалах вдалині на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка о 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей. Зокрема і ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова", - пояснив Шевченко.

У цьому ж таки дописі він розмістив інформацію про кількість зброї, вилученої Нацполіцією з незаконного обігу за 9 місяців цього року, у тому числі гранат.

"Бережіть свої і чужі життя, здавайте нелегальну зброю і вибухівку, не носіть, не перевозьте і не бавтеся із нею", - закликав Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 жовтня на вулиці Пушкінський пролунав вибух. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а також поранену дівчину, яку було госпіталізовано. Пізніше поліція встановила особи обох загиблих.

Один із загиблих - 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.

За даними ЗМІ, у результаті вибуху на Пушкінській загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.