У загиблого від вибуху в Києві “Сенсея” лишилося троє дітей — Бутусов

Військовий експерт Юрій Бутусов повідомив, що від вибуху гранати в центрі Києва загинув ветеран батальйону "Донбас" Віктор Дегтярьов, позивний "Сенсей". У нього залишилися троє дітей, молодшій доньці лише п'ять років.

Про це Бутусов написав в Facebook.

"Від вибуху гранати в центрі Києва загинув ветеран Війни за Незалежність Віктор Дегтярьов, позивний "Сенсей", активіст Майдану, ветеран батальйону "Донбас"... Судячи з запису відеокамери, Дегтярьов сидів поруч з місцевим охоронцем, вони просто спілкувалися, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці. Загинули обидва. Поруч на вулиці йшла дівчина, перехожа, її зачепило дрібним осколком, це легке поранення. Судячи з характеру поранень, швидше за все, це буде кваліфіковано як необережність ... у його речах знайшли ще один запал від гранати", - написав Бутусов.

Він зазначив, що гранати не іграшка, і вони не вибухають просто так ...

Віктор Дегтярьов - майор морської піхоти в запасі, служив за часів СРСР, жив з сім'єю кілька днів в офісі громадської організації.

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"Свого житла у сім'ї немає, живуть на зйомних квартирах. Разом з Віктором в офісі жила дружина Олександра, 14-річний син і 5-річна дочка, яка ледь оговталася від пневмонії, її ледь врятували київські лікарі. Старшій дочці 17 років, вона поїхала вчитися за кордон", - розповів Бутусов.

За його словами, Дегтярьов працював тренером з бойових мистецтв, був завзятим мисливцем. Коли прийшла війна, сколотив невелику розвідувальну групу добровольців-ветеранів морської піхоти - групу "Купол", і пішов на війну у складі батальйону "Донбас".

Саме розвідувальна група Дегтярьова йшла попереду на напрямку атаки в першому бою батальйону "Донбас" в ході Іловайської операції. 10 серпня в районі села Третяки під Іловайськом противник влаштував засідку - групу "Купол" було раптово атаковано з двох сторін. Дегтярьов був важко поранений, кулі пошматували йому праву руку, були відірвані два пальці.

Бутусов повідомив, що Дегтярьов вів боротьбу за існування.

"Тому що знайти роботу з таким важким пораненням було нелегко. Та й на службі він не був оформлений, виникли складнощі з паперами. Учасником бойових дій Дегтярьова визнали у 2017-му році. 7 серпня 2019 року Віктор після багаторічних ходінь кабінетами отримав 2-у групу інвалідності. Через п'ять років з дня поранення ", - написав Бутусов.

Він зазначив, що сім'я Віктора Дегтярьова потребує надання квартири і нашої уваги так само, як і сім'ї всіх наших загиблих на війні.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 жовтня на вулиці Пушкінській прогримів вибух. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки і лікарі. Правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а також поранену дівчину, яку було госпіталізовано.

Кримінальне провадження ведеться за статтею про умисне вбивство.