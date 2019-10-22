Чоловіку, який розбещував дітей у шкільних вбиральнях, повідомили про підозру

Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру зловмиснику, який розбещував малолітніх у приміщеннях шкіл у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 27-річному чоловіку у розбещенні малолітніх осіб та здійсненні замаху відносно них дій сексуального характеру”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, 17 жовтня 2019 року зловмисник проник до двох навчальних закладів у Подільському районні столиці, де в приміщеннях туалетів здійснював дії сексуального характеру відносно малолітніх хлопчиків.

Внаслідок вказаних дій постраждали двоє учнів початкових класів.

За результатами проведених розшукових заходів співробітники ювенальної превенції встановили особу зловмисника та затримали його.

Наразі за погодження місцевої прокуратури чоловіку повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч.2, ч. 4 ст. 152 та ч.2 ст. 156 КК України.

До Подільського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.