Проспект Бажана частково перекрили через ремонт

У Києві 22-23 жовтня на проспекті Бажана частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 07:00 до 20:00 22 жовтня і з 07:00 до 22:00 23 жовтня на проспекті Бажана частково обмежать рух транспорту – між Харківською площею і станцією метро «Харківська», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в КК «Київавтодор», на цій ділянці підрядник проводитиме гарантійний ремонт.

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Працюватимуть у крайніх правих смугах. Зранку підрядник має замінювати покриття в напрямку Борисполя. А у другій половині дня – в напрямку правого берега.