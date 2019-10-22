Під Києвом другий день горять торфовища

У селі Феневичі на Київщині вже другу добу триває ліквідація пожежі торфовища на площі 5 гектарів.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Київській області.

“Станом на 22 жовтня ліквідація продовжується, залучено 5 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа пожежі - 5 га.

Пожежу було виявлено працівниками ДСНС 21 жовтня під час об’їзду місць залягання торфу в селі Феневичі, додали у відомстві.

Як повідомлялося, деякі ресурси напередодні поширили інформацію, що останніми днями повітря у Києві сильно забруднене. Так, за даними ресурсу AirVisual, загальний індекс забруднення у столиці сягає 161 при нормі від нуля до 50.

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У свою чергу експерти пояснили, що осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас, за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.

Фото: ДСНС