Окружний адмінсуд узявся за справу “Кличко vs Богдан”

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Київського міського голови Віталія Кличка до керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Кличка до керівника Офісу Президента України Андрія Богдана. Суд розглядатиме даний позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії керівника Офісу Президента України Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення Президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адмінсуд міста Києва 7 жовтня відкрив провадження за позовом Київського міського голови Віталія Кличка до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та призначив підготовче засідання на 31 жовтня 2019 року.

Позивач просить суд визнати протиправними дії Кабміну щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Крім того, Кличко просить ОАСК скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА.

30 вересня Віталій Кличко подав два позови до Окружного адміністративного суду міста Києва, а саме - до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука та до керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.