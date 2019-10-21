Кличко показав, як ремонтують другу чергу парку "Троєщина"

У Деснянському районі столиці триває капітальний ремонт другої черги парку "Троєщина", що розташований уздовж проспекту Шухевича.

Відео про те, як оновлюють зону відпочинку опублікував на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"Тривають активні роботи з капітального ремонту другої черги парку "Троєщина", що розташований уздовж проспекту Шухевича в Деснянському районі. Першу чергу оновленої зони відпочинку ми відкрили у жовтні минулого року. І маємо багато позитивних відгуків від мешканців Троєщини. На другій черзі уже розчистили територію, озеро. Почали прокладати пішохідні доріжки", - розповів Кличко.

За його словами, у новій частині парку також облаштують поливо-зрошувальну систему, велодоріжку. Для комфортних і безпечних вечірніх прогулянок - сучасне освітлення. Будуть встановлені нові лави та урни, навігація, відеоспостереження, а також здійснять озеленення території. У цій частині парку також облаштують універсальне поле для міні-футболу й волейболу, спортивний майданчик з тренажерами та альтанку для гри в шахи.

"За сприятливих погодних умов, завершимо роботи на другій черзі парку до 10 грудня цього року. Київ - місто парків! І ми працюємо, аби наші парки були справді європейського рівня. Щоб киянам було комфортно і приємно в них відпочивати", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що тривають роботи і в інших столичних парках - завершують капремонт на третій черзі парку "Наталка", в парку "Совки". Розпочалися роботи в зоні відпочинку "Лебедине" на Позняках.