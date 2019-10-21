Київ накриє туман, видимість 200-500 метрів

У столиці 22 жовтня вночі та в першій половині дня очікується туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє КМДА.

"22 жовтня вночі та в першій половині дня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.