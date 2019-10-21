Євродепутати відвідають Київ після звернення Кличка до "місцевого конгресу" РЄ

Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи відвідає Київ з метою вивчення відповідності Європейської хартії місцевого самоврядування законодавчих ініціатив із розділення посад міського голови української столиці і голови КМДА.

Про це заявив генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ Андреас Кіфер, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.

«На сьогодні, як ми розуміємо, у Верховній Раді є декілька законодавчих пропозицій щодо змін закону про столицю. Бюро зараз вивчає це питання та готове відвідати Україну із політичною місією високого рівня з метою обговорення питання з усіма причетними сторонами», - сказав генсек.

Він повідомив, що міський голова Києва, голова Київської міської державної адміністрації та голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до Конгресу із листом, у якому розкритикував законодавчі ініціативи щодо зміни порядку урядування в українській столиці.

Генсек наголосив, що усі реформи у цій сфері повинні відбуватися згідно з положеннями та принципами Європейської хартії місцевого самоврядування.

Кіфер нагадав, що у відповідності до хартії, найбільша відповідальність та повноваження в органах місцевої влади, включаючи міста та області, повинні належати демократично обраним особам.

«Органи державної влади повинні забезпечити можливість урядування на місцевому рівні саме обраним особам. Звичайно, за необхідним законодавчим контролем національного уряду та за принципами прозорості», - відзначив високопосадовець Ради Європи.

Він повідомив, що візит бюро Конгресу регіональних і місцевих влад РЄ до Києва може бути наприкінці цього або на початку наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, ВРУ у першому читанні ухвалила проєкт закону «Про столицю – місто-герой Київ». Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду.