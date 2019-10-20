На Київщині під час затримання помер чоловік, поліція відкрила справу

У смт Баришівка на Київщині 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

“На спецлінію «102» вранці 19 жовтня надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, завдав удару ножем брату дружини, а потім втік на автомобілі”, - повідомили у поліції.

Правоохоронці стверджують, що під час затримання підозрюваний чинив опір поліції та кидався на працівників із ножем. Правоохоронцям вдалося знешкодити і затримати молодика.

“Поступово затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали "швидку" та надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі "швидкої", які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер.

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Про подію буде повідомлено прокуратуру та ДБР. Судово-медичний експерт, в присутності працівників Державного бюро розслідувань, наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть, не виявив. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза”, - заявили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування.