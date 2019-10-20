Рух проспектом Перемоги у Києві відновлять вже ввечері - Кличко

Обмеження на рух транспорту проспектом Перемоги у зв’язку із реконструкцією Шулявського мосту знімуть вже ввечері 20 жовтня.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прогін нового Шулявського мосту вже встановили над проспектом Перемоги. Голландські фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими. При зведенні шляхопроводу ми використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. Рух транспорту проспектом Перемоги відкриємо сьогодні ввечері", - зазначив він.

Як повідомлялося, рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня у зв’язку із реконструкцією Шулявського мосту. В КМДА зазначали, що перекриття орієнтовно триватиме до ранку понеділка, 21 жовтня.

Шулявський шляхопровід закрили на довгострокову реконструкцію у березні цього року.