Кличко на даху зафільмував знесення скандальної надбудови на Майдані

Київський голова Віталій Кличко зафільмував знесення скандальної надбудови на Майдані Незалежності та звернувся до киян із закликом дотримуватись законів і з повагою ставитись до свого міста.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому очільником столиці у Facebook.

“Майдан Незалежності - серце міста Києва. Я пам'ятаю, що рік тому ми зносили незаконне будівництво над Будинком профспілок, два роки тому зносили незаконне будівництво у Десятинному провулку. Зараз гучний скандал (навіть керівництво держави долучилось), що хтось вирішив собі добудувати додаткові квадратні метри в серці столиці над Майданом. Ми порядок наводимо, і сьогодні до вечора все це буде знесено. Але від себе хотів би звернутись до киян: від нас із вами залежить порядок у нашому місті і, будь ласка, з повагою ставтесь до законів, до сусідів, до нашого міста”, - закликав Кличко.

Для демонтажу надбудови було залучено близько 20 будівельників, а задля безпеки громадян зупинку громадського транспорту поблизу будинку було перенесено на сусідню вулицю.

Як повідомляв Укрінформ, днями до поліції Шевченківського району Києва надійшла інформація, що на даху будинку, розташованому на вулиці Софіївській біля Майдану Незалежності, зводиться незаконна надбудова.

Згодом поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду для обговорення стратегії боротьби з незаконними забудовами.