У Києві на вихідні через ремонт скасують швидкісний трамвай

У Києві 19 та 20 жовтня рух трамваїв маршруту №1 буде тимчасово призупинено, рух трамваїв №3 не зміниться.

Про це по інформували у КП «Київпастранс».

"19 та 20 жовтня рух трамваїв маршруту №1 буде тимчасово призупинено у зв’язку із посиленою фазою капремонту колії на ділянці від «Вул. Генерала Потапова» до «Бульвару Кольцова», маршрут №3 працюватиме у звичайному режимі руху', - йдеться у повідомленні.

Кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хвилин (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).