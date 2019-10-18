Проєкт закону про столицю "Слуги народу" зібрав близько тисячі правок

Проєкт закону про внесення змін до закону України "Про столицю - місто-герой Київ" зібрав близько тисячі правок.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура.

"Зараз його (закон "Про столицю - місто-герой Київ" - ред.) доопрацьовує комітет, ми провели громадські слухання, зібрали близько тисячі правок, і коли ми досягнемо консенсусу з авторами альтернативних законопроектів, тоді ми його запустимо в залу", - повідомив він.

За його словами, завдання законопроєкту про столицю - збалансувати відносини мера і голови КМДА.

"Тому що багато років це була одна людина, яка спочатку давала доручення, а потім ішла виконувати. Я навіть цікавився - у КМДА є два різні кабінети для мера і голови КМДА, щоправда, Кличко одним з них не користується. Я вважаю, що це мають бути дві різні людини. Мер має задавати політику, бачення, порядок денний в освіті, медицині, то голова адміністрації повинен бути менеджером, який керує комунальними підприємствами, і бути господарником", - пояснив Качура.

За його словами, голова КМДА матиме контрольні функції і зможе призупиняти рішення мера.

"У нас будуть мер з магістратом і голова адміністрації (префект). Так ось суть префекта, якщо виділяється якась ділянка і є сумніви в законності рішення, він може призупинити це рішення", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт закону про місто Київ - столицю України (№2143-3).

Фото: Цензор.НЕТ