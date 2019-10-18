На Майдані через демонтаж "шпаківні" перенесли тролейбусну зупинку

У Києві тимчасово перенесено зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 у зв'язку з демонтажем незаконної забудови.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

"Зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50 м вперед (на вул. Мала Житомирська) для вашої безпеки. Поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної забудови", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом незаконної добудови на будинку в центрі Києва слідчі розпочали кримінальне провадження.

До поліції Шевченківського району надійшло повідомлення, що на даху будинку, розташованому на вулиці Софіївська, зводиться незаконна добудова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, аби перевірити інформацію.

Водночас Комунальне підприємство “Київблагоустрій”, за підтримки поліції, розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії, відповідний позов спрямують до суду.