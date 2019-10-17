У столиці викрили ще одну групу "чорних реєстраторів"

Київська прокуратура викрила злочинну групу "чорних реєстраторів", які незаконно вивели десятки об’єктів нерухомості з комунальної та приватної власності.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №10 спільно із Департаментом стратегічних розслідувань НПУ виявлено діяльність злочинної групи, учасники якої незаконно вивели з комунальної та приватної власності десятки об’єктів нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, у період з 2011 по 2012 роки зловмисники, використовуючи інформацію ЖЕКів, підшуковували квартири, у яких тривалий час ніхто проживає чи відсутні господарі, а також квартири з наявною заборгованістю з оплати комунальних платежів.

Отримавши вказану інформацію, а також технічні характеристики цих об’єктів, зловмисники, використовуючи підроблені ухвали судів, змінювали власників квартир на підставних осіб, а саме житло у подальшому перепродавали добросовісним набувачам.

Крім того, маючи у своєму володінні інформацію про об’єкти комунального майна, з метою виведення його з переліку вільних нежитлових приміщень, брали участь у конкурсі за право оренди цих приміщень, за наслідками якого укладались відповідні договори.

У подальшому зловмисники замовляли технічну інвентаризацію вказаних приміщень, а отриману інформацію разом із анкетними даними підставних осіб вносили до підроблених ухвал суду і таким шляхом здійснювали перереєстрацію права власності.

Незважаючи на тривалий термін, що закінчився після вчинення злочинів, вдалось встановити осіб, причетних до незаконних оборудок з нерухомим майном.

Наразі, за наслідками досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні двома квартирами фізичних осіб та трьома об’єктами комунальної власності.

Вартість незаконно відчуженого майна становить понад 10 млн гривень. Щодо всіх об’єктів заявлено позови про витребування із незаконного володіння.

Крім того, встановлено, що предметом злочинного посягання стали ще понад 20 об’єктів нерухомості на території міста Києва.

Фото: kyiv.gp.gov.ua