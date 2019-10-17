У Києві на Виноградарі на ходу загорівся тролейбус

У Подільському районі Києва, на житловому масиві Виноградар, рятувальники ліквідували займання в тролейбусі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“17 жовтня о 14:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання тролейбуса на пр. Свободи, 1-А, що у Подільському районі столиці. Негайно до місця події було направлено рятувальників 7-Державної пожежно-рятувальної частини”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували рятувальники, займання сталося під час руху транспортного засобу - в задньому лівому відсіку загорівся компресор. Вже о 15:03 займання вдалося локалізувати, а о 15:09 – ліквідувати.

Зазначається, що внаслідок пожежі пошкоджено кузов та лакофарбове покриття тролейбуса. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення займання встановлюється.