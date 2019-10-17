Посольство Ізраїлю прокоментувало інцидент з опудалом Коломойського
Про це йдеться у розміщеній в Twitter заяві посла Ізраїлю в Україні.
"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. Україні доведеться докладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей", - йдеться у цій заяві.
"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 жовтня 2019 р.
На сторінці Посольства також оприлюднено фото, на якому видно, що на сходах синагоги лежить опудало із фотографією олігарха Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.
Як повідомлялося, 14 жовтня у Києві до входу в синагогу підкинули опудало із фотографією бізнесмена Ігоря Коломойського.