Посольство Ізраїлю прокоментувало інцидент з опудалом Коломойського

Посольство Ізраїлю в Україні стурбоване вчиненим актом антисемітизму на сходах головної синагоги у Києві та сподівається, що організаторів знайдуть.

Про це йдеться у розміщеній в Twitter заяві посла Ізраїлю в Україні.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. Україні доведеться докладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей", - йдеться у цій заяві.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 жовтня 2019 р.

На сторінці Посольства також оприлюднено фото, на якому видно, що на сходах синагоги лежить опудало із фотографією олігарха Ігоря Коломойського, облите червоною фарбою.

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Як повідомлялося, 14 жовтня у Києві до входу в синагогу підкинули опудало із фотографією бізнесмена Ігоря Коломойського.