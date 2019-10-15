У Києві на дві ночі закриють Дарницьку площу для транспорту

У Києві в ніч на 19 і 20 жовтня буде перекрито рух транспорту на Дарницькій площі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також із 22:00 19 жовтня до 09:00 20 жовтня на Дарницькій площі перекриють рух транспорту. Дорожники завершують основні роботи на проїжджій частині і вночі цими вихідними вкладатимуть верхній шар асфальту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ніч проти 19 жовтня буде перекрито виїзд із Харківського шосе на просп. Гагаріна і виїзд із просп. Соборності на просп. Гагаріна.

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У ніч проти 20 жовтня буде перекрито проїзд із просп. Гагаріна на просп. Миру і просп. Соборності.

Як інформує КМДА, також імовірне обмеження руху вночі 21 жовтня, про що буде повідомлено додатково.

Фото: facebook.com/merkieva