У столичному "Відрадному" з’явиться дитячий парк розваг та атракціони для відпочинку

На території парку "Відрадний" у Солом’янському районі заплановано облаштувати дитячий парк розваг.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, до реалізації цього проекту запрошують долучитись інвесторів.

"Пропонується облаштувати дитячий парк розваг і атракціони для відпочинку, проведення освітніх заходів для дітей та дорослих, що триватимуть цілий рік під відкритим небом", - йдеться у повідомленні.

Також заплановане проведення зустрічей із експертами у сфері екології, реалізація програми "зеленої" освіти в форматі повноцінного курсу для осіб будь-якого віку.

Проєкт не передбачає капітального будівництва, тому зелені насадження парку буде збережено. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського району визначено замовником реалізації проекту, а КП "Київське інвестиційне агентство" – замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу.

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"Київське інвестиційне агентство" має розробити орієнтовні техніко-економічні показники та можливі передпроєктні пропозиції, погодити в установленому порядку орієнтовні техніко-економічні показники та надати їх до Департаменту економіки та інвестицій.