У Києві на день призупинять рух двох тролейбусів

У столиці 15 жовтня рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7 буде призупинено до завершення робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

"5 жовтня рух тролейбусів №5 і №7 буде призупинено до завершення робіт. Натомість курсуватимуть тролейбуси №5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської (через вул. Маршала Гречка, площа Валерія Марченка, станції метро "Нивки", "Святошин", "Житомирська")", - йдеться у повідомленні.

Комунальне підприємство закликає заздалегідь планувати свої маршрути.