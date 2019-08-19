Музейна зустріч “Іловайськ: post scriptum” до п'ятих роковин трагедії відбудеться у Києві

“Від серпня 2014 року, коли сотні українських воїнів віддали свої життя у степах Донбасу, українські родини масово зіштовхнулися зі страшним формулюванням “зниклий безвісти”. Про пошук загиблих на місцях запеклих боїв розповість відомий пошуковець, громадський діяч, один із керівників волонтерських груп місії “Евакуація 200” Павло Нетьосов", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нині завдяки волонтерам відомі імена та історії сотень солдатів, офіцерів та інших патріотів України, які загинули в пастці Іловайського котла. Волонтери також роблять усе можливе для того, щоб тіла загиблих повернулися додому, але не всіх їх ще віднайшли. Для рідних кожен день перебування в невідомості – це надскладне життєве випробування.

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Поінформовано, що Нетьосов розкаже про важкий і важливий досвід пошуку тіл загиблих бійців, про те, як складно повідомляти близьким результати пошуку, що здебільшого є невтішними, а також чому так важливо зберегти пам’ять про тих, кого тоді втратила Україна.

Зустріч відбудеться 20 серпня об 11:30 у просторі музейної експозиції “Український Схід. На лінії вогню” і стане невід’ємним складником проєкту “Слово свідка”.