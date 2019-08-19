Кличко показав, як у Києві прибирають незаконну рекламу

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці прибирають рекламу.

Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо очищувати місто від засилля реклами. І я вдячний, що нам у цьому допомагають небайдужі кияни! Нещодавно, наприклад, до КП «Київреклама» звернулися мешканці нового мікрорайону на вулиці Бориса Гмирі. Там "кмітливі" підприємці, з порушеннями і незаконно, розмістили на фасадах будинків свої рекламні конструкції. Під час перевірки інспектори виявили 259 таких конструкцій. І днями демонтували їх», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що кілька підприємців, отримавши попередження про демонтаж, намагалися «домовитися» з інспекторами. За словами Кличка, трапляються й випадки, коли власники незаконних конструкцій силою намагаються зупинити працівників Київреклами, тоді доводиться викликати на допомогу поліцію».

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Кличко наголосив, що в столиці продовжують прибирати і великі білборди. Наприклад, минулого тижня на проспекті Валерія Лобановського демонтували 78 наземних рекламних конструкцій.

«4 роки тому я ініціював «прибирання» Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів). Тоді їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750. І ми наближаємося до граничної цифри, яку визначили з операторами ринку, - 4390», - підкреслив мер Києва.