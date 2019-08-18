Синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності

У столиці на День Незалежності, 24 серпня, очікується суха сонячна погода з поривчастим вітром та температурою повітря близько +25°С.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Попередній прогноз для Києва на День Незалежності. 24 серпня очікується суха сонячна погода з поривчастим вітром та температурою повітря близько +25 градусів. Уточнення - обов'язково", - зазначила вона.

За словами синоптика, 19 серпня Україну оминатимуть циклони та атмосферні фронти, "буде багато сонця, блакитного неба і білих пухнастих хмар". Лише в східних областях та на Сумщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі. Вітер хоч і з північного сходу, але слабкий, тихий, максимум помірний.

"Спека починає із Спаса розкручуватися. У понеділок скрізь вже +25+30 градусів, до середини тижня вріже, особливо на Півдні, у Центрі та на Сході до +32+37 градусів. У Києві 19 серпня - справжнє хороше літо. Без опадів, сонячно, протягом дня +26+28 градусів. Надалі в столиці спека посилиться", - повідомила Діденко.

Вона також додала, що 22 серпня на Заході та Півночі спека дещо послабиться.

"Кому треба дощі, до кінця тижня не видно, хіба в західних областях щось періодично з'являтиметься, та й то локально", - зазначила Діденко.