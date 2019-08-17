На вулиці Пушкінській частково обмежили рух

На вулиці Пушкінській частково обмежили рух

Укрінформ
У столиці на вулиці Пушкінській у зв'язку з ремонтом обмежили автомобільний рух.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

«Ми розпочали капітальний ремонт вулиці Пушкінської. Роботи тривають на ділянці між вулицями Богдана Хмельницького і Прорізною. Там частково обмежено рух. На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня (час ремонту залежить від погодних умов). Перепрошуємо за незручності», – повідомили у КК «Київавтодор».

Зазначається також, що на вулиці Пушкінській планується вкласти 2 шари асфальту, відремонтувати тротуари (з використанням ФЕМ і тактильної плитки). Освітлюватимуть вулицю LED-ліхтарі на нових опорах.

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Крім того, вздовж Пушкінської з’явиться велосмуга. Також, аби водії не заїжджали на тротуари, планують встановити антипаркувальні стовпчики.

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