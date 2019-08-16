У Києві відкрилася фотовиставка до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги

У столиці біла пам'ятника Григорія Сковороди з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги відкрилася фотовиставка, присвячена людям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України, та гуманітарним співробітникам, які надають їм допомогу та захист.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фотовиставка з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги / Фото: Ірина Бахурська

"Я би хотіла звернути вашу увагу на те, чому ми сьогодні тут з вами зібралися. Це фотовиставка, яка присвячена Всесвітньому дню гуманітарної допомоги, який щороку ми святкуємо 19 серпня. У цей Всесвітній день гуманітарної допомоги ми згадуємо, що у всьому світі понад 132 млн чоловіків, жінок та дітей щодня зазнають наслідків гуманітарних криз, конфліктів, лиха та бідності по всьому світу. Від Лівії до Зімбабве, від Гаїті до Афганістану ці люди покладаються на допомогу гуманітарних працівників. І в цей день ми відзначаємо і дякуємо цим гуманітарним працівникам", - наголосила голова Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Еліс Арманні Секуі.

Проект представляє світлини та історії людей, які потерпають від конфлікту на Сході України, а також історії гуманітарних співробітників, які допомагають їм задовольнити їхні щоденні потреби.

На виставці представлені 18 фотоісторій реальних людей, які показують людський вимір конфлікту на Сході України, а також проблеми та перепони, які постраждалі особи та гуманітарні співробітники змушені долати щодня.

Також на фотовиставці наочно показано, з якими складнощами стикаються літні люди на Сході України, які, щоб отримати пенсії, перетинають так звану «лінію розмежування», вздовж якої все ще відбуваються бойові дії.

На виставці також показано, що переживають діти та підлітки, які продовжують навчання, попри відсутність громадського транспорту, міни та обстріли навколо, і як живуть люди, які втратили роботу, але наразі намагаються забезпечувати свої родини, і попри всі складнощі, спричинені конфліктом.

Фотопроект відображає роль, яку відіграють гуманітарні організації та гуманітарні співробітники у полегшенні страждань цих людей.

"На світлинах ви можете побачити щоденну роботу наших колег на Сході України. Наші колеги - це працівники українських та міжнародних неурядових організацій, це працівники організацій Червоного руху, Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, робітники ООН, але також усі люди в місцевих громадах, які надають допомогу, місцеві волонтери. Ми вітаємо їх усіх і дякуємо за їхню самовідданість, мужність та рішучість", - зазначила координаторка системи ООН та координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

Виставку організувало Управління з координації гуманітарних справ ООН в Україні. Вона триватиме з 16 по 26 серпня та буде відкрита для всіх бажаючих.

Як відомо, 19 серпня 2003 року внаслідок терористичного нападу на офіс ООН у Багдаді загинуло 22 людини.

Серед загиблих був також особливий представник ООН в Іраку Сержіо Вієра де Мелло.

Генасамблея ООН шість років потому прийняла резолюцію, якою оголосила 19 серпня Всесвітнім днем гуманітарної допомоги. Відтоді щороку гуманітарна спільнота організовує глобальні кампанії, щоб відзначити цей день та забезпечити безпеку гуманітарних працівників і спасіння, добробут та повагу до власної гідності постраждалих внаслідок кризи людей.