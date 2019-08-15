В "Ударі" підтверджують, що Кличко звернеться до КСУ щодо закону про столицю

У пресслужбі партії "Удар" Віталія Кличка" підтвердили його наміри звернутися до КСУ для тлумачення положення закону "Про місто-герой столицю України Київ", однак зазначають, що звернення до КСУ наразі не подано.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі партії, коментуючи заяви народного депутата Наталії Новак щодо намірів Кличка.

"Здивовані, що пані Новак вирішила раптом стати ньюз-мейкером щодо ініціатив мера столиці. Достовірну інформацію ми оприлюднимо, коли будуть для цього підстави. А щодо подібних намірів - подання в КС - Віталій Кличко неодноразово заявляв раніше", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомляють ЗМІ, народний депутат Наталія Новак заявила, що Віталій Кличко має намір звернутися до Конституційного суду України для тлумачення положення закону "Про місто-герой столицю України Київ".

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак чинний склад уряду відмовився розглядати це звільнення.

Фото: КМДА