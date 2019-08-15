Маршрутку на "Лісовій" у Києві підпалили - поліція

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних до правопорушення осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вранці до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Броварському, поблизу станції метро «Лісова», горить маршрутка.

"На місце події виїздили рятувальники, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув різкий звук, після якого невдовзі побачив, як загорівся автобус.

За попередньою версією рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку та інші рештки для проведення експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зокрема, санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua