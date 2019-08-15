У Кличка ініціюють відкриття шести справ через скандальні забудови

Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва взяла до розгляду 86 об’єктів містобудівних перетворень.

Про це повідомив співголова Комісії, радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує пресслужба КМДА.

«За результатами роботи щодо 27 об’єктів ухвалено пропозиції та рекомендації, щодо 15 – констатовано грубі порушення вимог законодавства та ініційовано відкриття 6 кримінальних проваджень за заявами столичної адміністрації», – поінформував Бондаренко.

Окрім того, за його словами, стосовно 7 об’єктів ухвалено рішення про попередження землекористувачів (замовників) щодо приведення діяльності відповідно до законодавства та/або скасовано дозвільну документацію на час усунення недоліків. А стосовно 4 об’єктів – надано проміжні пропозиції з метою зняття соціальної напруги.