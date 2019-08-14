Смертельна аварія на Дніпрі: власнику човна загрожує до 8 років в'язниці

Прокуратура Києва повідомила про підозру власнику моторного човна за фактом порушення правил, що спричинило загибель людини.

Про це інформує столична прокуратура.

Встановлено, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував моторним човном, на якому були пасажири. Рухаючись по Дніпру, між мостом Метро та мостом Патона, власник човна здійснив на великій швидкості небезпечний маневр у бік яхти, яка рухалась по лівому борту, внаслідок чого сталося зіткнення.

Унаслідок удару пасажир моторного човна дістав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.

За даними прокуратури, власник моторного човна намагався втекти з місця події, проте був затриманий працівниками поліції річкового порту «Київ».

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Власнику моторного човна повідомлено про підозру за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 291, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу (порушення чинних на транспорті правил та залишення в небезпеці особи, що спричинило її смерть). Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.