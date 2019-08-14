У киян найпопулярніші проєкти Громадського бюджету в галузі освіти - КМДА

Цьогоріч переможцями Громадського бюджету стали 554 проєкти, на фінансування яких із міської скарбниці було виділено 160 мільйонів гривень.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, уже традиційно найбільшу популярність серед киян мають проєкти галузі «Освіта».

«Щороку Громадський бюджет залучає все більше активних киян. За 3 роки кількість проєктів у категорії «Освіта» зросла майже у 18 разів. У 2017 році таких проєктів було усього 18, що становило 29% від загальної кількості. У Громадському бюджеті-2020 перемогу здобули аж 294 проєкти, а це більш ніж половина (53%) від усіх переможців Громадського бюджету-4», – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У 2019 році найпопулярнішими проєктами стали: закупівля спеціального обладнання, робототехніки (34 проєкти), обладнання спортивних майданчиків (20), організація тематичних проєктних заходів (20), ремонтні роботи (16) та закупівля мультимедійних комплексів (11).

Серед нових, нетипових ідей, висунутих закладами освіти у 2019 році, можна виділити проєкт «Дитяча скеля», що буде реалізований у шести освітніх закладах, та проєкти придбання музичного обладнання для дитячих садочків у Дарницькому районі.

«Освітня галузь є пріоритетною для міської влади, і ми доводимо це щороку. Цьогоріч на її фінансування у столиці було виділено 2,5 мільярда гривень. Завдяки перемозі проєктів у Громадському бюджеті-2019 нам удалося реалізувати ті добрі ідеї освітянських громад, що отримали найбільшу підтримку всіх киян. Громадський бюджет активізує та мотивує жителів столиці. Він демонструє, що зміни, які відбуваються в освітній галузі, це спільна робота міської влади та громади», – підкреслив Валентин Мондриївський.