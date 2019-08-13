У Києві ліквідували пожежу на острові в затоці Оболонь

У Києві на острові в затоці Оболонь горіли чагарники та трав’яний настил на площі 3 га.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“13 серпня об 11:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі столиці на острові в затоці Оболонь виникла пожежа. До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний катер, адже проїзду для пожежної техніки до осередку пожежі не було”, - йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що на острові навпроти вул. Прирічної горять чагарники та трав’яний настил на площі 3 га.

Читайте також: Під Києвом горіла птахофабрика

“О 14:04 пожежа була локалізована, а о 14:18 ліквідована”, - йдеться у повідомленні.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.