Представники Євросолідарності в уряді голосуватимуть проти звільнення Кличка

Представники політичної партії "Європейська солідарність", які працюють в чинному складі уряду, голосуватимуть проти звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із моєї точки зору, ця ініціатива Президента порушує Конституцію України, власне, роз'яснення, рішення Конституційного суду, яке було ухвалено 2003 року (тлумачення 118 статті Основного закону про те, що Президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера, - ред.). Я не маю наміру ухвалювати рішення, які порушуватимуть рішення Конституційного суду. Тому я буду голосувати проти", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Такої позиції дотримується й міністр у справах ветеранів, кандидат у народні депутати від партії "ЄС" Ірина Фріз.

"Поки ще збирається кворум і ще точно не визначено, чи буде завтра Кабмін. Якщо він буде і якщо це питання стоятиме в порядку денному, то я впевнена: всі представники "Європейської солідарності" голосуватимуть проти", - зауважила вона

Зі свого боку перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко підкреслила, що "ЄС" і надалі буде "дуже жорстко захищати децентралізацію і право самих громадян обирати місцеву та регіональну владу".

"Місцеві вибори будуть через рік - і кияни стовідсотково самі оберуть свою владу", - сказала політик.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над Києвом. При цьому він стверджував: Кличко сам підтвердив йому, що не контролює Київраду.

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Також, за словами Богдана, на зустрічах із Кличком він просив його “відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від цих корупційних схем і стати дійсно народним мером".

Крім того, Богдан заявив, що йому пропонували 20 млн доларів хабара за те, щоб Кличко залишився головою КМДА.

У свою чергу Кличко звернувся до НАБУ, яке відкрило кримінальне провадження щодо можливої пропозиції хабара керівнику Офісу Президента Богдану.