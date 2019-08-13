У Києві на перехресті вулиць Сім’ї Кульженків і Полярної обмежать рух
Укрінформ
Із 23:00 13 серпня до 6:00 14 серпня і з 23:00 14 серпня до 6:00 15 серпня на перехресті вул. Сім’ї Кульженків і Полярної буде частково обмежено рух.
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"На вул. Сім’ї Кульженків закінчують ремонтні роботи – стелитимуть верхній шар покриття на перехресті з вул. Полярною загальною площею 1300 кв. м, використають полімерасфальтобетон. Аби якомога менше ускладнювати трафік, роботи виконуватимуть уночі", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація перепрошує за незручності.