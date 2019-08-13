За пів року у Києві на кір захворіло понад 5 тисяч осіб — КМДА

У столиці – наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. І лише активна позиція людей щодо вакцинації може убезпечити столицю.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

"За 6 місяців 2019 року в м. Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, із яких майже 3000 – дорослі. Це у тричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно", - сказала Гінзбург.

За її словами, визначитися щодо необхідності вакцинації слід із лікарем, із яким підписано декларацію, і в найближчі дні провести щеплення.

“Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Причому, йдеться про особисту, персональну відповідальність кожного. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб”, – наголосила Гінзбург.

Директор Департаменту зазначила, що ситуація, у якій опинилась столиця та в цілому Україна – результат втрати колективного імунітету.

“Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 – 3! У 2017 – 87. А за пів року 2019 – понад 5000 тисяч!” – зазначила Гінзбург.

Вона повідомила, що, за аналізом фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.

“Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачати й зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію”, – попередила директорка Департаменту.

Також Гінзбург запевнила, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб у зручний час без черг, абсолютно безкоштовно зробити щеплення. У комунальних медичних закладах у наявності понад 57 тисяч доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту. Це дає змогу вакчинувати всіх дітей згідно з календарем. А також без вікових обмежень вакцинувати дорослих – в першу чергу тих, хто має низький титр антитіл до кору (якщо вакцинальний статус не відомий, варто зробити такий аналіз). Обов’язково передбачена вакцинація людям із низьким імунітетом до кору, якщо вони знаходяться у групах професійного ризику (вчителі, медики, працівники силових структур, студенти), або були в контакті з хворими (необхідно вакцинувалися впродовж перших 72 годин), зауважила вона.

“Я стверджую, що батьки, які не хочуть щеплювати дитину, та дорослі, які мають показання та нехтують імунопрофілактикою, – наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку. Ще раз – троє хворих на кір у 2016 році та 5000 за шість місяців 2019 – це результат антивакцинальних кампаній та недбалого ставлення до здоров’я свого та своїх дітей! Відкидайте сумніви. Йдіть до лікаря просто сьогодні. Щеплюйтесь, щоб залишатися живими та здоровими!” – закликала Гінзбург.