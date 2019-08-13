Смертельна ДТП під Глевахою: водію легковика оголосили підозру

Водію легкового автомобіля, який на Київщині скоїв ДТП, що призвела до загибелі двох людей і травмування 15-ти, повідомили про підозру.

Про це інформує поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

"Винуватцю смертельної ДТП на Київщині поліція оголосила про підозру", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, водій легкового авто порушив ПДР, перевищив максимально дозволену швидкість, проявив недбалість та допустив зіткнення з автобусом, який на зупинці громадського транспорту висаджував пасажирів.

“В результаті ДТП двоє пасажирів легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще один – доставлений у лікарню. Крім того, до лікарні потрапили чотирнадцять пасажирів автобусу із травмами різного ступеню тяжкості”, - поінформували в поліції.

За цим фактом слідчим управлінням поліції Київській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України.

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Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Суд вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

Як повідомлялося, увечері 11 серпня поблизу Глевахи Васильківського району, на автодорозі «Київ-Одеса», сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули дві людини, більше 10 - постраждали.