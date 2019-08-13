Через футбол можуть обмежити вхід на три станції метро

У Києві 13 серпня у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Брюгге” (Бельгія), можливі деякі зміни у роботі метро.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

"Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції “Олімпійська” перед початком футбольного матчу та станцій “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого” після його закінчення", - йдеться у повідомленні.

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У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки.