У Києві шукають бомби у лікарнях, пологових, вокзалах і ТЦ
Укрінформ
Столична поліція перевіряє повідомлення про замінування низки об'єктів, серед яких - лікарні, пологові будинки, дитячі садочки.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.
“До столичної поліції надійшло повідомлення про замінування ряду об’єктів: медичних закладів — лікарень, пологових будинків, а також щодо дитячих садочків, мостів, вокзалів, торгових центрів. Проводиться перевірка”, - повідомила Блищик.