У Києві цьогоріч зареєстрували понад 22 тисячі ДТП

У столиці за сім місяців 2019 року зареєстровано 22 343 ДТП, з них 1241 - з потерпілими.

Про це інформує Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За сім місяців 2019 року в столиці зареєстровано 22 343 дорожньо-транспортні пригоди, з них 1241 - з потерпілими", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з інфографікою, в Оболонському районі цьогоріч сталося 2050 ДТП, з них 107 - з потерпілими; у Святошинському - 2486 ДТП, з них 141 - з потерпілими; у Шевченківському - 2963 ДТП, з них 152 - з потерпілими; у Солом'янському - 2349 ДТП, з них 104 - з потерпілими; у Печерському - 2240 ДТП, з них 95 - з потерпілими; у Голосіївському - 3239 ДТП, з них 157 - з потерпілими; у Дніпровському - 1946 ДТП, з них 135 - з потерпілими; у Деснянському - 1215 ДТП, з них 97 - з потерпілими; у Дарницькому - 2255 ДТП, з них 158 - з потерпілими, у Подільському - 1600 ДТП, з них 95 - з потерпілими.

За даними патрульних, найчастіше ДТП у Києві стаються по п'ятницях, з 17 по 18 годину, бо саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста. Найменше ДТП, як зазначається, стаються у вихідні.

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Уточнюється, що за видами ДТП в столиці переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% — наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% — наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода — 2,5%, наїзд на велосипедиста — 0,3%.

"Основні причини ДТП — порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть", - поінформували у столичній патрульній поліції.

У відомстві також нагадали, що за I півріччя 2019 року столичні патрульні притягнули до адмінвідповідальності 6083 водіїв за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

"Неухильно дотримуйтесь усіх правил дорожнього руху, будьте обережними під час керування транспортним засобом, не відволікайтесь на розмови по телефону та користуйтесь пасками безпеки. Пам'ятайте про максимальну допустиму швидкість руху та в жодному разі не сідайте за кермо в стані сп'яніння. Безпечних вам доріг", - зазначається у повідомленні.