Киян попередили про зміну маршруту нічного тролейбуса №91Н

У Києві 13 серпня буде змінено маршрут нічного тролейбуса №91Н у зв’язку із ремонтом контактної мережі на бульварі Дружби Народів.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

"З 02:30 до 04:30 рух тролейбусів буде організовано на ділянках: вулиця Милославська - Дарницька площа; залізничний вокзал “Центральний” - станція метро “Либідська”", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, о 04:30 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

У комунальному підприємстві також повідомили, що про зміни маршрутів громадського транспорту можна у режимі реального часу дізнаватися з телеграм-каналу Київпастрансу.