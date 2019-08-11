Під Києвом легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих

Під Києвом легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих

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Укрінформ
У результаті ДТП у Васильківському районі на Київщині у неділю загинули двоє людей та постраждали 13.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули двоє людей та постраждали 13", - йдеться у повідомленні.

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Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено вісьмох чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

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