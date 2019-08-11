Нічний тролейбус змінить маршрут через ремонт

У ніч на 12 серпня змінить маршрут нічний тролейбус №92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса на вулиці Маршала Гречка.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Так, із 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано: міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни») – просп. Повітрофлотський– вул. І. Огієнка – вул. Г. Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – Повітрофлотський проспект – вул. В. Чорновола – вул. Січових Стрільців – вул. Овруцька – вул. Кирилівська – вул. Мостицька – вул. Наталії Ужвій – просп. Свободи.