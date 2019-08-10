Оновлену частину проспекту Бандери у Києві відкрили для проїзду

У Києві відкрили для проїзду відремонтовану частину проспекту Бандери.

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

"На просп. Бандери запустили рух по оновленій частині магістралі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дорожники оновили піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту (верхній третій стелитимуть уже навесні наступного року).

Крім того, вздовж проспекту встановлені нові опори освітлення, незабаром увімкнуть сучасне LED-освітлення.

Тепер дорожні служби взялися ремонтувати іншу сторону проспекту. У Київавтодорі попередили, що заїзд до торговельних центрів організовано з вулиці Вербової.

Як повідомляв Укрінформ, капремонт ділянки проспекту Бандери від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської розпочався 14 липня.