На Хрещатику в суботу визначать найсильнішу людину України

У Києві на Хрещатику триває фестиваль “Сильні України", який традиційно організувала Федерація стронгменів України. Під час фестивалю атлети України змагатимуться за звання найсильнішої людини країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рамках фестивалю відбудуться спортивні турніри різної спеціалізації за звання найсильнішої людини України. Змагання увійдуть до рейтингу вищої та першої ліги.

Розпочався фестиваль з демонстрації фільму “Іван Сила”. Далі тривали змагання богатирів зі всієї України “Козацькі розваги”.

У перерві між змаганнями відбудеться турнір “Найсильніша родина України”, в якому візьмуть участь 6 родин — тато, мама і дитина.

А увечері 10 серпня у програмі фестивалю передбачено шоу “Богатирі проти вантажівок”, у яких 20 атлетів перетягатимуть вантажівки.

Також у програмі - показові виступи стронгменів, де буде багато цікавих вправ з великою вагою.