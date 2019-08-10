В Києві в суботу закриють три станції метро

10 серпня у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

"Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17.00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "2+2".